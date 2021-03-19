Нальчик, , 13:33 — REGNUM Бухгалтеру одной из больниц Кабардино-Балкарии заменили реальный срок наказания в колонии общего режима на условный. Женщину осудили на три с половиной года лишения свободы за хищение 39 млн рублей в составе группы сотрудников медорганизации. Однако решение было обжаловано в Верховном суде республики.

С учетом того, что обвиняемая оказалась беременной и имеет уже одного несовершеннолетнего ребенка, суд счел возможным смягчить ей наказание, заменив реальный срок на условный. Однако вынесенное ранее решение о возмещении 38,8 млн рублей, похищенных у фонда обязательного медицинского страхования, было оставлено Верховным судом в силе.

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