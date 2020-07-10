Нальчик, , 09:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии доведено до суда уголовное дело, фигурантом которого является бывший главный бухгалтер центральной районной больницы в Зольском районе. Её обвиняют в хищении средств обязательного медицинского страхования, бюджетных средств и средств из дохода от деятельности больницы на общую сумму свыше 38,855 млн рублей.

Своим незаконным обогащением экс-бухгалтер занималась в период с 2013 по 2018 год. В деле есть также эпизод, связанный с хищением в феврале 2016 года выделенных больнице Зольского района денег на обеспечение деятельности медучреждения.

Действовала подозреваемая не одна. Как сообщили в прокуратуре региона, она заключила досудебное соглашение со следствием и активно содействовала в раскрытии преступления, изобличая своих сообщников.

Уголовное дело в отношении экс-бухгалтера по статье УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» передано в суд. Также предъявлен иск о возмещении ущерба на 38 млн рублей.