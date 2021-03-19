Судак, Крым, , 13:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с общественностью Крыма и Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщили в пресс-службе молодёжного форума «Таврида».

В настоящий момент в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории арт-кластера «Таврида» ведутся работы по возведению образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида». Планируется, что он станет ядром креативного образования в России и центральным элементом сети региональных арт-резиденций.

Владимир Путин отметил важность данного проекта: «Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Арт-кластер «Таврида» — очень интересный проект, интересное начинание, которое, безусловно, заслуживает поддержки.» Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин поблагодарил президента за поддержку и пригласил его посетить фестиваль «Таврида. АРТ», проведение которого запланировано на 9−12 сентября 2021 года.

Напомним, «Таврида. АРТ» — это масштабный фестиваль для молодых деятелей культуры и искусства, который традиционно проходит в Крыму. В 2020 году, несмотря на бушующую пандемию коронавируса, его провели в офлайн-формате.