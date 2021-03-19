Новосибирск, , 13:22 — REGNUM Обеспечение финансирования строительства кампуса Новосибирского государственного университета и ремонта Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, выделение дополнительных средств на завершение строительства Ледового дворца спорта, поддержка молодых учёных и другие поручения дал председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область. Решения и поручения опубликованы сегодня, 19 марта, на официальном сайте правительства РФ.

Губернатор Андрей Травников представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проект развития кампуса НГУ Правительство Новосибирской области

«Поручения, данные председателем правительства России Михаилом Мишустиным по итогам визита в Новосибирскую область, затрагивают не только наш регион. Многие из них касаются развития научной деятельности в России в целом, — от трудоустройства выпускников и обеспечения жильём молодых учёных, развития специализированных учебно-научных центров до изменения подходов к приобретению расходных материалов, необходимых для проведения научных исследований и обновления приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, поддержку центров коллективного пользования. Реализация этих поручений позволит более эффективно привлекать молодёжь в сферу исследований и разработок, укрепит научно-исследовательскую базу организаций, ускорит процессы исследований. Что касается поручений по финансированию и строительству кампуса мирового уровня НГУ, и завершения новой ледовой арены, уверен, что мы, совместно с коллегами из федеральных органов власти выполним эти поручения в срок», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, рабочая поездка Михаила Мишустина в Новосибирскую область состоялась 4−5 марта 2021 года.