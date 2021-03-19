Душанбе, 19 марта 2021, 12:54 — REGNUM Правительство России предоставит Таджикистану $1,32 млн для улучшения условий питания школьников, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
Средства будут выделены через Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) в рамках проекта «Поддержка школьного питания».
В минфине отметили, что проект направлен на внедрение новых методов сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных культур с улучшенной питательной ценностью. Кроме того, планируется улучшить санитарно-гигиенические условия в школах.
Проект будет реализован в течение трех лет в районах Хатлонской области с высоким уровнем бедности. В нём примут участие 3 тыс. учеников из 28 школ.