Душанбе, , 12:54 — REGNUM Правительство России предоставит Таджикистану $1,32 млн для улучшения условий питания школьников, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Средства будут выделены через Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) в рамках проекта «Поддержка школьного питания».

В минфине отметили, что проект направлен на внедрение новых методов сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных культур с улучшенной питательной ценностью. Кроме того, планируется улучшить санитарно-гигиенические условия в школах.

Проект будет реализован в течение трех лет в районах Хатлонской области с высоким уровнем бедности. В нём примут участие 3 тыс. учеников из 28 школ.