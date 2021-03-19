Химки, Московская область, , 12:37 — REGNUM Причиной взрыва в жилом доме в подмосковных Химках мог стать забытый на плите чайник, сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Собеседник агентства рассказал, что в квартире, где произошёл взрыв, произошла утечка газа.

«Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике», — приводит СМИ слова собеседника.

Источник уточнил, что версия является предварительной и сейчас проверяется специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Зелёной в Химках три человека погибли, ещё четыре пострадали.