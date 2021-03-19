Москва, , 12:24 — REGNUM В результате воссоединения Крыма с Россией жизнь крымчан изменилась. Уверены, что значительно, 58% граждан РФ, незначительно — 13%, не изменилась — 7%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 29% опрошенных, изменение жизни жителей Крыма в целом произошло к лучшему. Повысились зарплаты, пенсии и рост благосостояния людей (6%). Началось строительство и ремонт дорог, построен Крымский мост (5%).

Также началась развиваться экономика Крыма и туризм (5%). Жизнь крымчан стала спокойной, стабильной и безопасной (4%). Развивается инфраструктура Крыма — обеспечение граждан электричеством, газом и водой (2%).

Опрос по квартирам проведен 5−7 марта 2021 года среди 1500 граждан старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Симферополе состоялся праздничный концерт в Симферополе в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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