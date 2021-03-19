Химки, Московская область, , 12:18 — REGNUM В Московской области при взрыве в жилом доме погибли взрослый мужчина и трёхлетний ребёнок, сообщили 19 марта в экстренных службах.

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Отмечается, что у погибших одинаковые фамилии, ребёнку три года. Также два человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье в многоэтажном доме на улице Зелёной произошёл взрыв и пожар в бытовом доме. Известно, что дом газифицирован.

В результате ЧП обрушилось межэтажное перекрытие между восьмым и девятым этажами. В настоящее время пожар потушен, сотрудники МЧС разбирают завалы.