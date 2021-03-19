Химки, Московская область, , 12:02 — REGNUM На месте взрыва в Химках сотрудники МЧС разбирают завалы. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

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На кадрах видно, что межэтажное перекрытие под одной из комнат полностью обрушилось вниз. Обломки разбирают сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при взрыве в Химках, в том числе трёхлетний ребёнок. Обрушилось перекрытие между девятым и восьмым этажами.