Химки, Московская область, , 11:51 — REGNUM В подмосковных Химках, где произошёл взрыв в девятиэтажном доме, ликвидировали пожар. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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По данным пресс-службы, в 11:30 ликвидировано открытое горение.

Ранее в МЧС рассказали о локализации пожара.

Напомним, утром 19 марта в жилом доме в Химках произошёл взрыв, в результате которого есть пострадавшие, и, по некоторым данным, погибшие.