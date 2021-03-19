Сеул, , 11:54 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел в Сеуле личную встречу с министром иностранных дел Гватемалы Педро Броло. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, дипломаты обсудили пути укрепления сотрудничества между Южной Корей и Гватемалой, а также между Южной Кореей и странами Латинской Америки в сфере инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, медицины и здравоохранения.

Броло отметил, что Южная Корея является ключевым партнёром Гватемалы в Азии, а также подчеркнул важность южнокорейских компаний, вышедших на рынок страны и вносящих большой вклад в экономику.

Отметим, что в настоящее время в Гватемале осуществляют деятельность порядка 150 южнокорейских компаний.

«Я рад возможности посетить Южную Корею и сотрудничать с этой страной в таких областях, как оборона и безопасность, энергетика и инфраструктура, изменение климата», — добавил глава МИД Гватемалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Южной Кореи провел встречу с главой МИД Коста-Рики.

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