Химки, Московская область, , 11:44 — REGNUM Во время взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках погиб ребёнок, сообщает 19 марта телеграм-канал Mash.

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"Ребёнок погиб при взрыве на улице Зелёной в Химках», — сообщил канал.

Ранее источник рассказал об одном погибшем во время взрыва в Химках.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в результате ЧП есть пострадавшие. По одной из версий, в жилой девятиэтажке мог произойти взрыв бытового газа.