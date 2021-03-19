Химки, Московская область, , 11:47 — REGNUM Спасатели извлекли ребёнка из-под обрушенных конструкций многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили 19 марта журналистам в МЧС России.

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Ребёнка достали из-под завалов живым.

Видеозапись с его эвакуацией опубликована в телеграм-канале Mash. В кадре видны спасатели, которые выносят ребёнка из дома на улице Зелёной и направляются к каретам скорой помощи. Заметно, что у ребёнка перебинтована голова, лицо он закрыл руками.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в многоквартирном доме в Химках произошёл утром 19 марта. Одна из версий — взрыв бытового газа.