Химки, Московская область, , 11:33 — REGNUM В подмосковных Химках локализован пожар на месте взрыва в жилом доме, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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В главке рассказали, что пожар был локализован в 11:03 на площади 12 квадратных метров.

Также уточняется, что произошло обрушение межэтажных перекрытий в доме, есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в девятиэтажном доме в Химках. Появилась информация об одном погибшем.