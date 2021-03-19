Москва, , 11:19 — REGNUM Власти Кипра объявил об открытии границ для въезда российских туристов. Поехать отдыхать на Кипр можно буде уже с 1 апреля 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Проходить карантин Туристам не потребуется. Но для въезда на Кипр необходимо зарегистрироваться на Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом второй — по прибытии (30 евро в аэропорту Ларнаки, и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Кипр также возобновляет выдачу виз. При этом отмечается, что на данный момент Россия не возобновила авиасообщение с Кипром. Туристические власти Кипра надеются на восстановление авиаперелётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кипр с 18 марта продлил запрет для посещения острова российскими туристами.

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