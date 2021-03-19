Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Зона платной парковки будет расширена еще на 71 улицу в центре Петербурга до конца 2021 года. Если сейчас пилотная зона, созданная в 2015 году, рассчитана на 2,9 тыс. машин, то это количество намерены увеличить минимум вдвое.

Gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

Среди новых адресов — Советские улицы от Греческого проспекта до Мытнинской улицы, площадь Александра Невского, Гончарная улица, Греческий проспект, Захарьевская улица, проспект Бакунина, Кирочная улица, улица Красного Текстильщика, улица Некрасова, Суворовский проспект, Тульская улица, Фурштатская улица, проспект Чернышевского и другие.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Центр управления парковками, в 2021 году также собираются спроектировать места под платную стоянку в оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском районе на 29 тысяч мест. Появятся они уже в 2022 году.

До конца 2023 года, по задумке Смольного, зона платной парковки должна охватить всю историческую часть Петербурга, включая Петроградский и Василеостровский районы. В итоге должно получиться порядка 65 тыс. парковочных мест.