Пенза, , 10:41 — REGNUM В Пензенской области по итогам 2020 года зарегистрировано 1120 больных наркоманией, что на 15% ниже уровня предыдущего года. Среди подростков зарегистрирован один случай наркомании. Соответствующие итоги подвели накануне на заседании антинаркотической комиссии в региональном правительстве.

Уровень зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в регионе по итогам прошлого года ниже, чем в Поволжье и по стране. В Пензенской области он составил 94,0 на 100 тысяч населения, в Российской Федерации — 129,4, в Приволжском федеральном округе — 129,7.

Наибольшее число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано на территории Пензы, Кузнецка и Заречного.

По области в прошлом году прошли профилактическеи медосмотры в учебных заведениях. Ими были охвачены школьники 9−11 классов, выборочно — учащиеся ВУЗов и профессиональных образовательных организаций. Всего профосмотры прошли свыше 19 тыс. молодых пензенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020 году зарегистрировали 13 520 преступлений, что превышает показатель 2019 года на 597 противоправных деяний, или на 4,6%. С незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ число преступлений возросло с 1193 до 1215 (+1,8%).

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