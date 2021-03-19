Пенза, , 09:51 — REGNUM В Пензе во время совещания оргкомитета по проведению ХIII Всероссийских летних сельских спортивных игр определили в качестве символа мероприятия индейку — птицу, которая за последние несколько лет стала настоящим брендом сельского хозяйства Пензенской области.

Творческий конкурс среди дизайнеров на создание визуального содержания выбранного бренда стартует с 22 марта. Художники и веб-дизайнеры смогут предложить свой эскиз талисмана.

Жители Пензенской области также предлагали в качестве символа игр такие образы, как конь, колос, ласточка, дельфин, козленок, корова и другие.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе с 17 по 22 июля пройдут XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Ожидается, что грядущее мероприятие станет самым масштабным спортивным событием в 2021 году в регионе. Атлеты будут участвовать в таких видах программ, как армрестлинг, волейбол, городошный спорт, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, рыболовный спорт, соревнования спортивных семей, троеборье дояров, троеборье косарей, троеборье механизаторов.

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