Пенза, , 11:42 — REGNUM В Пензе с 17 по 22 июля пройдут XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Ожидается, что грядущее мероприятие станет самым масштабным спортивным событием в текущем году в регионе. Подготовка к играм уже началась. Об этом заявил зампредседателя областного правительства Валерий Савин.

Всероссийские летние сельские спортивные игры





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Особое внимание во время подготовки к соревнованиям уделяется созданию условий, которые обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для безопасности спортсменов. Предстоит проработать вопросы по размещению большого числа участников, опредить места питания, проживания и соответствия их всем требованиям. Валерий Савин поручил срочно разработать брендинг мероприятий и подготовить макеты рекламно-информационной продукции.

Соревнования должны были состояться еще в 2020 году, но из-за эпидемиологической обстановки игры перенесли на 2021 год. Атлеты будут участвовать в таких видах программ, как армрестлинг, волейбол, городошный спорт, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, рыболовный спорт, соревнования спортивных семей, троеборье дояров, троеборье косарей, троеборье механизаторов.

ИА REGNUM напоминает, 13 февраля в Пензе на верхней поляне стадиона «Снежинка» пройдет спортивное мероприятие «Лыжня России 2021».

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