Москва, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по упрощению выдачи жилищных сертификатов для молодых учёных, сообщает 19 марта пресс-служба правительства России.

Отмечается, что данное поручение дано после поездки Мишустина в Новосибирскую область, где этот вопрос обсуждался на встрече с молодыми учёными. Так, о сложностях получения документа рассказала Новосибирского государственного университета (НГУ) Елизавета Лидер — требуется большой пакет справок.

Согласно поручению, Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля разработать предложения по упрощению процедуры.