Сеул, , 09:29 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел встречу с главой МИД Коста-Рики Родольфо Солано, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Представитель Южной Кореи в ходе встречи назвал Коста-Рику — союзником, разделяющим такие ценности как демократия, мир и права человека, а также выразил надежду на расширение обменов и углубление отношений по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

Известно, что дипломаты также затронули такие темы как «Новая зеленая политика» Южной Кореи и план декарбонизации Коста-Рики, умные города, торговля и инвестиции.

Напомним, что глава МИД Коста-Рики прибыл в Южную Корею для участия в «Форуме цифрового сотрудничества Южная Корея — Латинская Америка».

Читайте также: Южная Корея укрепляет партнёрство со странами Латинской Америки