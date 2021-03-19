Чита, , 09:22 — REGNUM Власти Забайкальского края разрабатывают регламент по плановой диспансеризации жителей, перенесших COVID-19. Как пояснил замминистра здравоохранения Сергей Базаров, в таких плановых обследованиях нуждаются, порядка 40 тысяч жителей края. Его слова 19 марта цитирует пресс-служба правительства региона.

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Все люди, перенесшие заболевание, внесены в единый федеральный регистр.

«В случае возникновения каких-либо осложнений, или заболеваний, связанных с последствиями COVID-19, человек сможет получить квалифицированную медпомощь для скорейшего выздоровления и восстановления работоспособности.

Совместно с научным сообществом из Читинской государственной медицинской академии на основе уже проведенных исследований пациентов мы сделали вывод, насколько это важная и своевременная мера. Не секрет, что коронавирус особенно пагубно сказывается на сердечнососудистой системе, и забайкальцы должны получать и постковидную медицинскую помощь в амбулаториях», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 19 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 393 человека, причём 72 из них обнаружили за последние сутки.

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