Анкоридж, США, , 09:19 — REGNUM Китай и Соединенные Штаты должны остановить ухудшение своих отношений. Об этом 19 марта заявил глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска).

Как отметил Ван И, Китай никогда ранее не терпел и не намерен терпеть в будущем безосновательные обвинения со стороны США. Также он добавил, что в последние годы законные права и интересы КНР ущемлялись, в результате чего для китайско-американских отношений «наступил период беспрецедентных трудностей».

«Это навредило интересам народов двух наших стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. И это движение вниз больше не должно продолжаться», — сказал он

«В то же время мы требуем от США прекратить гегемонистскую практику вмешательства во внутренние дела КНР. Пришло время побороть эту дурную привычку», — добавил он.

При этом глава МИД Китая подчеркнул, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга вызвало широкое недовольство в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской администрации заявили, что первая сессия дискуссий между представителями США и КНР в американском штате Аляска была «предметной, серьёзной и прямой».