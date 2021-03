Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Россия будет продвигать свою «дезинформацию» до тех пор, пока в США будут люди, готовые не только в нее верить, но и продвигать, и зачастую ими оказываются члены Республиканской партии, пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в статье, вышедшей 19 марта в The Washington Post.

«Российское вмешательство на стороне Дональда Трампа в американские выборы —версия вечного двигателя в области разведки. Он не прекращает своего вращения — от кампании 2016 года до гонки 2020 года и до настоящего момента, когда бывший президент делает свои заявления о фальсификациях в послевыборной глуши», — отметил Игнатиус.

Именно об этом и говорится в очередном докладе Директора национальной разведки США Эврил Хейнс о «внешних угрозах» выборам 2020 года: Москва «нагло использовала» тот же сценарий манипуляций, который она разработала четыре года назад, и по-прежнему играет на разногласиях, порожденных Трампом.

«Даже после выборов российские субъекты влияния в сети продолжали продвигать нарративы, ставящие под сомнение результаты выборов и выставляющие президента Байдена и Демократическую партию в невыгодном свете», — отмечается в отчете.

Во втором отчете, также опубликованном на этой неделе, Хейнс предупредила, что «рассказы о фальсификациях на недавних всеобщих выборах» (которые всячески продвигали российские агенты) являются одними из факторов, которые «почти наверняка побудят некоторых [внутренних экстремистов] попытаться прибегнуть к насилию в США уже в этом году». По словам обозревателя The Washington Post, самым поразительным выводом, который следует из отчетов разведки, заключается в том, что близкие к Трампу республиканцы по-прежнему продвигали линию Москвы даже после того, как их предупредили о российской кампании дезинформации — они охотно клюнули на заброшенную Россией наживку.

Одним из постоянных прокремлевских манипуляторов, продолжает журналист продемократического издания, был украинский депутат Андрей Деркач, который, как утверждалось в первом отчете, «имеет связи с российскими официальными лицами, а также с российскими спецслужбами». 5 декабря 2019 года Деркач встретился в Киеве с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы передать дезинформацию о Байдене. Хейнс отметила, что президент России Владимир Путин «контролировал деятельность» Деркача.

Чуть менее года назад издание The Washington Post сообщало, что в декабре 2019 года разведывательное предупредило Белый дом о том, что «Джулиани стал целью операции по оказанию влияния российской разведки». Трамп и Джулиани, которые совсем не прислушались к предостережениям о дезинформации Деркача, продолжали продвигать ложные утверждения о том, что Байден вмешивался в дела Украины коррупционным образом. В своей охоте за порочащей информацией о Байдене Трамп уже давил на президента Украины Владимира Зеленского во время ставшего знаменитым телефонного звонка в июле 2019 года. Палата представителей Конгресса предъявила Трампу импичмент за его предполагаемую попытку вымогать политические выгоды с Украины, но Сенат оправдал его.

Читайте также: Джо Байден добивался увольнения генпрокурора Украины — СМИ

Деркач продолжал продвигать свой антибайденовский нарратив республиканцам в Вашингтоне, даже несмотря на то, что разведывательное сообщество определило его как агента Кремля. Хейнс также заявила, что российские агенты «помогли снять документальный фильм, который был показан на одной из американских телевизионных сетей в конце января 2020 года». По информации The Times of San Diego, есть основания полагать, что этой сетью была One America News, базирующаяся в Сан-Диего.

Представитель сети указал на то, что для создания документального фильма о Байдене были использованы «многочисленные личные интервью в нескольких европейских странах», в которых утверждалось, что Байден ненадлежащим образом помогал украинской газовой компании Burisma, директором которой был его сын Хантер. Представитель сети отметил также, что интервью с Деркачем состоялись до того, как он подвергся санкциям, и основывались на «выводах, полученных и подтвержденных» различными другими украинскими источниками.

Демократы были настолько встревожены тем, что Республиканская партия распространяла «российскую грязь», что спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и некоторые ее коллеги заявили в письме от июля 2020 года, что они «серьезно обеспокоены тем, что конгресс, по-видимому, является объектом согласованной кампании иностранного вмешательства». Член палаты представителей Адам Б. Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей, отмечал, что после брифингов разведки «я не думаю, что кто-либо из членов Конгресса мог не знать» о российской кампании влияния.

Публично руководители разведки Трампа изначально преуменьшали значение российского вмешательства. Но 7 августа Уильям Эванина, глава Национального центра контрразведки и безопасности, предупредил, что Деркач «распространяет утверждения о коррупции», чтобы подорвать избирательную кампанию Байдена.

Даже министерство финансов Трампа в конечном счете поддержало версию о дезинформационном характере материалов Деркача, предупредив республиканцев. 10 сентября ведомство наложило на него санкции за «попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году», заявив, что он является «активным российским агентом на протяжении более десяти лет и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами».

«Но помешало ли это Трампу и его приспешникам продвигать один и тот же российский нарратив в день выборов? Не смешите! 23 сентября сенаторы Рон Джонсон и Чарльз Э. Грассли, тогдашние председатели комитетов национальной безопасности и финансов, соответственно, опубликовали отчет, в котором повторно излагались те же обвинения против Байдена, которые против него выдвигали Деркач и другие», — подчеркнул Игнатиус.

«Какой вывод из этого можно сделать? Кампания кремлевской дезинформации будет продолжаться до тех пор, пока есть люди, достаточно легковерные или циничные, чтобы в нее верить», — заключил он.

Читайте также: Про сына Байдена Хантера снимут фильм независимые кинематографисты