Вайле, , 09:10 — REGNUM В порту датского города Вайле произошёл несчастный случай, в результате которого скончался гражданин Украины. Об этом сообщил 17 марта ресурс FleetMon.

На борту сухогруза Solymar по неизвестной причине с крана сорвалась поднятая крышка люка и упала на палубу. В это время там находились два матроса. Одному из них удалось увернуться от падающего предмета, а 59-летнему гражданину Украины — нет.

Напомним, ранее в МИД Украины опровергли сообщение о том, что на борту судна, атакованного пиратами у берегов Бенина, находились граждане Украины.

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