Милан, Италия, , 08:56 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на 48-й минуте.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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