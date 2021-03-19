Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:28 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии построят центр обработки информации (ЦОД). Об этом рассказал на онлайн-форуме «ProДФО-Республика Саха (Якутия)» министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По его словам, дата-центр мощностью 100 МВт появится на территории опережающего развития «Бурятия». Инвестором выступает группа компаний крупнейшие оператор ЦОД «BitRiver». Общий объём инвестиций составит около 900 млн рублей, срок окупаемости — 6 лет.

«Строительство и ввод в эксплуатацию ЦОД даст не только экономическую выгоду региону и стране в целом, но и создаст предпосылки для ускорения социального развития Республики Бурятия», — отметил министр.

В центре могут готовить кадры для предприятия, проходить практику студенты. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней благодаря реализации проекта превысят 1 млрд рублей за 10 лет.

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