Москва, , 11:15 — REGNUM Программу привлечения иностранных специалистов могут включить во второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли. Об этом пишет 18 марта газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к рассмотрению второго пакета мер.

Такую меру поддержки предложили в отрасли, пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Она направлена на привлечение в Россию высококвалифицированных IT-специалистов и создание условий для возвращения отечественных кадров, ранее покинувших страну.

«Ключевым фактором в данном случае является ценность профессиональных качеств человека, направления миграции вторичны», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Если инициативу одобрят, её могут закрепить федеральным законом, постановлением правительства, при необходимости — правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Законопроект должен быть разработан до декабря 2021 года. Ответственными исполнителями будут Минцифры, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, ФТС, ФСБ, МВД, ассоциации IT-отрасли и заинтересованные организации.

Подробности реализации инициативы будут прорабатываться. Так, 18 марта Чернышенко встретится с представителями отрасли для обсуждения второго пакета мер.

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