Чита, 19 марта, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Жители Забайкалья в честь воссоединения Крыма с Россией организовали ряд праздничных мероприятий, Как сообщает 19 марта пресс-служба краевго правительства, накануне они прошли на площади Декабристов в Чите.

Пресс-служба правительства Забайкалья Крымская весна в Чите

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Праздничное действо открыл концерт государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры». Для гостей мероприятия на городской сцене выступили ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», коллектив забайкальского училища культуры, воспитанники творческих студий детского центра «Гуранёнок» и другие ведущие творческие коллективы Читы.

Для маленьких гостей работали игровые-развлекательные и спортивные площадки, площадка-пазл «Карта России» и многое другое.

Горожане принимали участие в различных конкурсах и викторинах, собирали и разбирали оружие, фотографировались в фотозоне «Россия+Крым».

Для забайкальцев развернулась тематическая книжная выставка, организованная библиотеками Читы, на которой были представлены издания, рассказывающие об истории освоения полуострова Крым, о военных событиях и мирной жизни.

«Особого внимания на нашей выставке заслуживает серия книг «Крым в истории, культуре и экономике России», объединяющая междисциплинарные исследования, посвящённые актуальным вопросам истории, культуры, социально-экономического развития, образования, экологии и здравоохранения Республики Крым», — рассказали сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина.