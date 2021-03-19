Лондон, , 05:15 — REGNUM Дети стали массово отправлять резюме британскому порталу WhatShed, который предложил работу поклонникам игры Minecraft. Об этом 19 марта сообщает журнал PC Gamer.

«Мне 12 (лет — ИА REGNUM), это ничего?» — спросил в комментариях пользователь Nick, сообщив, что он сможет работать по выходным, а также с 6 до 7 утра в будние дни. «Я играю в Minecraft почти каждый день с 7 лет. Мне сейчас 10 лет», — написала Emma.

«Здравствуйте, могу ли я участвовать, если у меня нет игровой консоли и мне 14 лет?» — такой вопрос задал Marrat. «Ты имеешь право по закону, — решил дать «коллегам» юридическую консультацию пользователь под ником Swagg, — 10-летний ребёнок в любом случае получит отказ».

Ранее британский портал WhatShed, специализирующийся на публикации статей о дизайне придомовой территории, объявил, что планирует набрать команду консультантов, которые будут советовать игрокам Minecraft, как лучше обустроить виртуальные сады. Компания отметила, что зарплата составит 50 фунтов стерлингов в час (около 5 тыс. рублей по текущему курсу).

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