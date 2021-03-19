Приштина, , 08:28 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 18 марта провела встречу с заместителем премьер-министра Северной Македонии этническим албанцем Артаном Груби.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны выразили готовность к поддержанию и дальнейшему продвижению соседских отношений.

В ходе встречи Груби сообщил Османи о ходе процесса регистрации населения Северной Македонии и подчеркнул важность более активного участия албанской диаспоры в переписи. Глава Косово поддержала процесс и призвала албанскую диаспоры массово участвовать в переписи, поскольку, по ее словам, перепись сыграет важную роль в продвижении прав албанцев.

Граждане Северной Македонии за рубежом могут принять участие в переписи с 1 марта по 21 апреля в онлайн-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Македонии назвала введение комендантского часа бесполезной мерой