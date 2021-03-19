Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Решение утвердить назначение директором Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса принял Сенат США. Об этом 18 марта сообщается на сайте законодательного органа.

О его выдвижении на эту должность было объявлено еще 11 января. С 2005 года Бернс служил послом США в РФ, а после перешел в госдепартамент. В 2014 году он уволился с госслужбы и начал руководить Фондом Карнеги.

Как сообщило ИА REGNUM, 15 января демократ Джо Байден, за несколько дней до своей инаугурации на пост президента США, заявил что Дэвид Коэн выдвинут в качестве кандидата на должность замглавы ЦРУ.

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