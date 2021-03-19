Париж, , 00:19 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 18 марта во время еженедельной пресс-конференции об эпидемиологической ситуации в стране сообщил о своем намерении привиться 19 марта вакциной AstraZeneca против COVID-19.

После опубликования заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в соответствии с которым вакцина признана безопасной, Жан Кастекс заявил, что с 19 марта во Франции возобновится применение вакцины AstraZeneca. На данный момент во Франции прививают лиц старше 75 лет. Не входящий в эту возрастную категорию 55-летний Кастекс добавил, что собирается завтра же привиться «этой вакциной [AstraZeneca], чтобы показать, что мы можем доверять ей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жан Кастекс хочет «как можно скорее» вакцинироваться AstraZeneca.

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