Амстердам, 18 марта, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 18 марта не исключило связи вакцины против COVID-19 AstraZeneca с редкими случаями тромбоза. Об этом сообщает Le Monde.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина компании AstraZeneca

По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, «преимущества [вакцины AstraZeneca] в защите людей от COVID-19 и её последствий перевешивают риск побочных эффектов».

EMA заявляет, что вакцина «не связана с увеличением общего риска образования тромбов или сгустков крови», но уточняет, что «на основе имеющихся данных и после нескольких дней тщательного анализа» нельзя окончательно исключить, что «вакцина может быть связана с очень редкими случаями образования тромбов».

Ряд стран, включая Францию, Германию, Испанию и другие страны — члены ЕС, уже объявил о возобновлении кампаний вакцинаций.

Напоминаем, 11 марта после случаев смерти вакцинировавшихся людей ряд европейских стран приостановил вакцинацию AstraZeneca до выяснения обстоятельств.