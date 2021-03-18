EMA: вакцина AstraZeneca «может быть связана» с образованием тромбов
Амстердам, 18 марта, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 18 марта не исключило связи вакцины против COVID-19 AstraZeneca с редкими случаями тромбоза. Об этом сообщает Le Monde.
По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, «преимущества [вакцины AstraZeneca] в защите людей от COVID-19 и её последствий перевешивают риск побочных эффектов».
EMA заявляет, что вакцина «не связана с увеличением общего риска образования тромбов или сгустков крови», но уточняет, что «на основе имеющихся данных и после нескольких дней тщательного анализа» нельзя окончательно исключить, что «вакцина может быть связана с очень редкими случаями образования тромбов».
Ряд стран, включая Францию, Германию, Испанию и другие страны — члены ЕС, уже объявил о возобновлении кампаний вакцинаций.
Напоминаем, 11 марта после случаев смерти вакцинировавшихся людей ряд европейских стран приостановил вакцинацию AstraZeneca до выяснения обстоятельств.