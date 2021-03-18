Белград, 18 марта, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 18 марта встретился с членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем. На встрече они отметили, что последние несколько лет наблюдалось улучшение отношений двух государств. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

МИД Сербии Встреча Николы Селаковича с членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем

Члены президиума Боснии и Герцеговины выразили благодарность Сербии и президенту Сербии Александру Вучичу за солидарность в борьбе с пандемией коронавирусом и пожертвованные дозы вакцины.

На встрече собеседники подчеркнули важность интенсификации отношений между двумя странами и решения открытых вопросов посредством честного прямого диалога и без участия третьих сторон. Селакович отметил, что Сербия заинтересована в сохранении мира и стабильности в регионе, особенно в Боснии и Герцеговине.

«Мы выступаем за сохранение целостности Боснии и Герцеговины, а также Дейтонского мирного соглашения, которое включает в себя два энтитета и три государтсвообразующих народа», — подчеркнул Селакович.

Напомним, Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно этому соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская, а также был учреждён Аппарат верховного представителя ООН, который следит за исполнением этого документа.