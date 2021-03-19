Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен надавил на Китай с просьбой использовать свое «громадное влияние», чтобы убедить КНДР прекратить ядерную программу. Разговор произошел через несколько часов после того, как Северная Корея отказалась возобновлять переговоры, сообщает 18 марта Associated Press.

«В интересах Китая помочь добиться денуклеаризации КНДР, потому что это основной очаг нестабильности. Это очаг опасностей и угроз нам и всей планете», — сообщил Блинкен на брифинге.

Напомним, что в 2020 году власти КНДР развивали программу по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

Как сообщало, в Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия или баллистических ракет, однако объявила о подготовке к испытаниям и производству новых боеголовок.