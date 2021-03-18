Афины , , 23:41 — REGNUM Греческие власти намерены увеличить число разрешений на въезд в стране для граждан России с нынешних 500 до 4000 в неделю. Об этом объявлено 18 марта в ходе телеконференции министра транспорта России министром транспорта России Виталием Савельевым и первого замминистра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса.

С греческой стороны также было объявленой, что с мая текущего года страна начнёт принимать всех желающих граждан России.

Напомним, власти Греции с 7 сентября 2020 года установили лимит на въезд российских граждан в связи с началом второй волны пандемии COVID-19. Первоначально ограничения были введены сроком на две недели, но позднее они неоднократно продлевались.