Брюссель, 18 марта, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Франция, Германия, Испания и целый ряд стран ЕС решили возобновить вакцинацию от коронавируса с применением препарата британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную ранее из-за побочных эффектов.

Tim Reckmann

Такое решение власти этих стран приняли после заявления Европейского агентства лекарственных средств, которое официально признало препарат AstraZeneca безопасным.

Власти Словении, Португалии, Болгарии, Кипра и других стран Евросоюза также заявили о возобновлении применения вакцин AstraZeneca.

Вакцинация населения продолжится с 19 марта, а в ряде стран — с 22 марта текущего года.

Напомним, 18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам заявил, что не обнаружил однозначной связи прививок вакциной AstraZeneca и случаев тромбоза у привитых пациентов.