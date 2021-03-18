Белград, , 23:46 — REGNUM Депутаты в парламенте Сербии 18 марта приняли большинством голосов закон об изменении климата. Министр окружающей среды Сербии Ирена Вуйович на заседании парламента заявила, что это первый шаг в решительной борьбе с изменением климата. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Депутаты поддержали этот законопроект, чтобы показать, насколько важно противостоять вызовам, которые приносит нам изменение климата. Изменение климата — это глобальная проблема, которая объединяет нас всех, и поэтому, приняв этот закон, Сербия продолжает вносить свой вклад в глобальную борьбу и в то же время подтверждает ответственность перед нашими гражданами», — отметила Вуйович.

Министр напомнила, что Сербия является одной из первых стран Западных Балкан, принявших такой закон.

«Когда речь идёт об изменении климата, Сербия показала, что она решительно движется к Европейскому союзу. Одним из приоритетов «зеленой сделки» с ЕС является принятие Европейского климатического законодательства, и Европейская комиссия приняла законопроект по этому акту. Приняв этот закон, Сербия подтверждает, что она готова ограничить выбросы парниковых газов, что положительно скажется на здоровье граждан и экономическом развитии», — подчеркнула Вуйович.