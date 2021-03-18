Милан, Италия, , 23:14 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий перед ответным матчем 1/8 финала плей-офф Лиги Европы с «Миланом». Встреча проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (0:0, первый тайм).

Напомним, что первый матч между командами завершился ничьей со счетом 1:1.

«Мы идем за победой. Мы знаем, что нужно забивать — в этом смысле мы в хорошем положении, потому что нельзя будет сидеть в защите.

Мы знаем, что мы сильнее, когда бежим в атаку», — приводит слова норвежского тренера официальный портал УЕФА.