Париж, , 22:38 — REGNUM В 16 департаментах Франции, в том числе в Париже, из-за эпидемии коронавируса вводится на четыре недели карантин, заявил 18 марта французский премьер-министр Жан Кастекс.

По его словам, это единственный способ остановить третью волну эпидемии коронавируса.

Карантин введен в восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментах северного региона О-де-Франс, а также в департаментах Приморских Альп, Эр и Приморской Сены.

На время карантина будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, а путешествовать из одного региона в другие будет запрещено без веских на то причин.

Активный отдых на свежем воздухе дозволяется при предъявлении соответствующего сертификата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза на фоне появления новых штаммов COVID-19 и замедления процесса вакцинации населения.

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