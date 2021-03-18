Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Высказывание о президенте России Владимире Путине было прямым ответом главы США Джо Байдена на прямой вопрос, заданный ему, сообщила 18 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На вопрос о том, не пожалел ли Байден, что назвал Путина «убийцей», Псаки ответила:

«Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Байдена в интервью ABC News о том, что он считает Путина «убийцей», обсуждается уже сутки на разных уровнях.

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