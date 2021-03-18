Москва, 18 марта 2021, 20:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин готов к открытому разговору с президентом США Джо Байденом в прямом эфире.
Об этом российский лидер заявил 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
В частности, Путин заявил, что поручит российскому МИДу проработать вопрос организации открытого разговора с американским президентом.
«В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — сказал Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ответ на хамские публичные заявления американского президента Путин пожелал Байдену здоровья и напомнил ему детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».
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