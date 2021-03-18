Москва, 18 марта, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Россия готова к новым геополитическим условиям и не позволит использовать ее щедрые подарки для нанесения ей ущерба, заявил 18 марта президент России Владимир Путин в спорткомплексе «Лужники» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма в состав РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума

«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», — сказал Владимир Путин.

«Но мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — подчеркнул глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 18 марта приехал в «Лужники» на концерт, посвящённый седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.