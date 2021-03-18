Москва, , 19:25 — REGNUM Совместное заявление приняли по итогам переговоров 18 марта о ситуации в Афганистане представители России, Китая, Пакистана и США. Авторы документа призвали все стороны конфликта в Афганистане к снижению уровня насилия, говорится в распространённом документе.

Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в заявлении призывают «воздержаться от «весеннего наступления» во избежание дальнейших жертв и ради создания условий для достижения политического урегулирования».

Москва, Пекин, Исламабад и Вашингтон призвали стороны конфликта в Афганистане сесть за стол переговоров, договориться о мире и подписать мирное соглашение, «которое положит конец длящейся более четырёх десятков лет войне в Афганистане».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: ИГ* пытается укрепить свои позиции в Афганистане