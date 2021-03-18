Москва, 18 марта, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Средняя цена за литр бензина в России за период с 9 по 15 марта выросла на 10 копеек и достигла 47,19 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот период также подорожало на пять копеек — до 49,30 рубля за литр.

По состоянию на 15 марта средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,51 рубля (+13 копеек за неделю), марки Аи-95 — 48,12 рубля (+9 копеек), марки Аи-98 — 54,77 рубля (+5 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 60 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Казани — на 1,2% и Брянске — на 0,8%. Снижение цен на 0,3% отмечено в Южно-Сахалинске.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин за неделю подорожал в среднем на 0,1%.