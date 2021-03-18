Калуга, , 17:24 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 75 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 марта. Днём ранее, 17 марта, в регионе было зарегистрировано 79 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 474 человека, 1981 человек находится на лечении, 29 214 человек выздоровели, 279 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (396), в Обнинске (161), Боровском (121) и Малоярославецком (119) районах.

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