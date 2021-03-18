Москва, , 16:49 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов вызван в Москву «для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям», сообщила 18 марта журналистам официальный представитель министерства Мария Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД объявил о вызове Антонова в Россию для консультаций накануне, 17 марта. Позже Захарова сказала, что в истории российско-американских отношений «не припомнит» подобных прецедентов.

Добавим, что ранее американский президент Джо Байден в интервью ABC News сделал несколько резких антироссийских заявлений. Однако МИД РФ не указывал на какую-либо причастность вызова Антонова в этим заявлениям.

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