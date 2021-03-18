Салехард, 18 марта, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Салехарде волонтёры центра молодёжи, студенты, школьники и работники организаций города организовали флешмоб, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда

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Рядом со скульптурной композицией «Северный олень» участники флешмоба выстроились в слово — «Крым», подняв вверх листы российского триколора.

«Проведение флэшмоба, посвящённого годовщине воссоединения Крыма и России, важно для поддержания осознания исторического значения этого события», — считает ямальский волонтёр Валерия Хапко.