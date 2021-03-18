Москва, , 15:52 — REGNUM Сельской ипотеке и развитию сельских территорий в России мешают такие проблемы, как неразвитость социальной и транспортной инфраструктуры, а также дисбаланс на рынке труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов России Антона Силуанова о том, что в РФ льготную ипотеку прежде всего надо развивать на селе.

«Учитывая тот факт, что коронакризис перераспределил приоритеты бюджетного финансирования в пользу наиболее пострадавших отраслей, госпрограмма развития сельских территорий сократилась с 2,29 до 1,49 млрд руб., в том числе и в части сельской ипотеки, — сказал Соколов. — Сейчас госпрограмма действует во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн руб., в Ленинградской области и Дальнем Востоке — до 5 млн руб., при этом ведется работа по включению в данный перечень ЯНАО. Кредит обеспечивает покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Первоначальный взнос составляет не менее 10%, а ставка от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет».

Как полагает Соколов, правительство РФ смогло бы повысить эффективность реализации действующей госпрограммы за счет перераспределения ресурсов «городской» льготной ипотеки для решения жилищных проблем сельского населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что вопрос софинансирования льготной ипотеки в первую очередь нужно развивать на селе.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов оценил будущее льготной ипотеки